В Доме Мейерхольда завершено создание зала-трансформера

Культура

В Доме Мейерхольда завершено создание зала-трансформера
Печать
Max

В Пензе в центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» закончили основные технические работы по переоснащению зрительного зала, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

В Доме Мейерхольда завершено создание зала-трансформера

Специалисты установили новые звуковое оборудование и систему освещения. Зал стал трансформируемым: в зависимости от задумки режиссера можно изменить расположение сцены и мест для зрителей (теперь это индивидуальные театральные кресла).

Также театр получил современное видеопроекционное оборудование, генератор дыма, проектор размером 7 на 2,7 м.

В Доме Мейерхольда завершено создание зала-трансформера

«При подготовке концепции специалисты изучали опыт московских театров. Большую поддержку оказал Российский академический молодежный театр, который в апреле гастролировал в Пензе: его специалисты консультировали пензенских коллег по техническим вопросам», - рассказали в министерстве.

Художественный руководитель театра Валерий Малышев добавил, что на грядущей премьере зрительские ряды останутся на прежнем месте, а на следующих спектаклях возможны эксперименты.

Переоснащение зрительного зала началось в мае этого года. На время работ «Театр Доктора Дапертутто» выступал на большой сцене «Кукольного дома».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
театр музей ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!