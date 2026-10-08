В Доме Мейерхольда завершено создание зала-трансформера

В Пензе в центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» закончили основные технические работы по переоснащению зрительного зала, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

Специалисты установили новые звуковое оборудование и систему освещения. Зал стал трансформируемым: в зависимости от задумки режиссера можно изменить расположение сцены и мест для зрителей (теперь это индивидуальные театральные кресла).

Также театр получил современное видеопроекционное оборудование, генератор дыма, проектор размером 7 на 2,7 м.

«При подготовке концепции специалисты изучали опыт московских театров. Большую поддержку оказал Российский академический молодежный театр, который в апреле гастролировал в Пензе: его специалисты консультировали пензенских коллег по техническим вопросам», - рассказали в министерстве.

Художественный руководитель театра Валерий Малышев добавил, что на грядущей премьере зрительские ряды останутся на прежнем месте, а на следующих спектаклях возможны эксперименты.

Переоснащение зрительного зала началось в мае этого года. На время работ «Театр Доктора Дапертутто» выступал на большой сцене «Кукольного дома».