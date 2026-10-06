Губернатор: В Пензенской области модернизируют еще одну библиотеку

Культура

Губернатор: В Пензенской области модернизируют еще одну библиотеку
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Пензенской области одобрили заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию по модельным стандартам одной библиотеки и создание трех детских культурно-просветительских центров. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

Перечисленные проекты будут реализованы в 2027 году.

«Продолжаем превращать наши библиотеки в центры активной общественной жизни - в пространства современных технологий и комфорта, встреч с единомышленниками, творчества, образования и саморазвития», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор рассказал, куда именно направят субсидии.

Модернизировать планируют межпоселенческую центральную районную библиотеку имени А. И. Куприна в Наровчатском районе. Ей предоставили дополнительную площадь, где организуют кабинет, удобный для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Для учреждения закупят 4 700 книжных изданий, мебель и аппаратуру. Сотрудники библиотеки пройдут курс повышения квалификации - научатся работать с современными информационными технологиями.

«Также откроем детские культурно-просветительские центры на базе городской детской библиотеки Заречного, библиотеки № 1 города Каменки и детской библиотеки Земетчинского района. Наша главная цель - создать точки притяжения для детей и их родителей, настоящие центры семейного отдыха, где будет интересно людям разных поколений», - добавил губернатор.

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