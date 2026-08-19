В бывшем купеческом доме в Пензе проведут научные изыскания

Культура

В бывшем купеческом доме в Пензе проведут научные изыскания
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Областное министерство по охране памятников истории выдало разрешение на проведение работ в бывшем доме купца И. Е. Мартышкина (Красная, 70).

Документ позволяет выполнить натурные исследования в подвале и на первом этаже постройки. Соответствующее задание подрядчик получил 8 июля, после этого появилась возможность приступить к разработке проектной документации.

Согласно схеме, изыскатели сделают шурфы (небольшие разведочные раскопы) и зондаж (частичное вскрытие для изучения строительной хронологии путем удаления более поздних фрагментов).

Далее специалистам предстоит оценить объем необходимых ремонтных и реставрационных работ.

Дом Мартышкина состоит в перечне объектов культурного наследия регионального значения, а с 2024 года - в реестре памятников России. Его состояние признано неудовлетворительным: окон и кровли нет, каменная кладка крошится, деревянная часть обветшала.

В апреле строение выставили на аукцион за 1 рубль. На тот момент заинтересованных лиц не нашлось.

«Объект культурного наследия «Дом жилой усадьбы купца И. Е. Мартышкина» приобретен инвестором в рамках реализации потенциальных владельцев исторической недвижимости по льготным условиям», - сообщили в министерстве по охране памятников в среду, 19 августа.

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