В Пензе продолжают реставрировать старинный дом на Куйбышева, 20

В Пензе региональное министерство по охране памятников истории и культуры контролирует реставрацию старинного здания на улице Куйбышева, 20.

Объект значится в реестре как «Дом, в котором в конце 1850-х - начале 1860-х годов собирался демократический кружок, членом которого был И. Н. Ульянов».

Как отметили в министерстве, подрядчик укрепит фундамент, отреставрирует фасады, обновит оконные и дверные металлические решетки, заменит существующие отмостки и выполнит другие работы.

В 2025 году отреставрировали кровлю здания: заменили стропильную систему и покрытие, а также водосточную систему.

Дом был построен в начале XIX века и являлся частью усадьбы. В 1848 году его купил титулярный советник доктор А. И. Циммерман. Именно в этом здании прошло первое заседание координационного совета Пензенского дворянского собрания.

В 1990 году на Куйбышева, 20, разместилось отделение Всесоюзного общества книголюбов. Здание реконструировали, оно стало клубом для интеллигенции, где проходили вечера, встречи, концерты, диспуты. В 2007-м дом был продан в частные руки, в нем расположились банкетные залы и офисы.