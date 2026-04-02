В Пензе за 1 рубль предлагают дом бывшей усадьбы купца Мартышкина

В Пензе снова пытаются продать объект культурного наследия «Дом жилой усадьбы купца Е. И. Мартышкина» - здание на Красной, 70.

Муниципальное имущество выставили на аукцион. За него просят 1 рубль.

Строение площадью 440,1 кв. м уже выставляли на продажу по такой же цене, но заинтересованных лиц не нашлось.

Дело в том, что дом находится в неудовлетворительном состоянии. Продажа осуществляется с условием проведения новым собственником работ по сохранению объекта культурного наследия.

Заявки на аукцион будут приниматься до 3 мая, уточнили в мэрии.

