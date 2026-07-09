В Пензе займутся реставрацией старинного купеческого особняка

Культура

В Пензе займутся реставрацией старинного купеческого особняка
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В Пензе вернулись к вопросу о сохранении одного из домов бывшей усадьбы купца И. Е. Мартышкина (Красная, 70). Задание на проведение работ областное министерство по охране памятников истории выдало в среду, 8 июля.

Постройка внесена в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Ее состояние признано неудовлетворительным: окон и кровли нет, каменная кладка крошится, деревянная часть обветшала.

Снести дом, записанный в реестр памятников, невозможно. В то же время и приступать к восстановлению нельзя, если нет официального разрешения.

Теперь документ, необходимый, как пояснили в министерстве, для разработки научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию, имеется.

В апреле дом Мартышкина выставили на аукцион за 1 рубль. Закон допускает такую продажу с условием проведения новым собственником работ по сохранению объекта культурного наследия. Заинтересованных лиц не нашлось.

Здание на Красной, 70, включили в единый реестр памятников России в 2024 году. Это один из образцов полукаменного жилого строения конца XIX - начала XX века с прорезной и накладной резьбой.

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