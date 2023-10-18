В Мокшане после реконструкции открыли сторожевую башню

18.10.2023 | 15:02

Деревянную сторожевую башню, установленную на оборонительном валу в Мокшане, открыли после реконструкции. Об этом сообщили в правительстве Пензенской области в среду, 18 октября.

Сооружение, достигающее в высоту 15 метров, было установлено в Мокшане в 1979 году - к 300-летию его основания. Конструкцию возводили старинным способом «в лапу» по архивным чертежам и сделали ее идентичной постройкам XVII века.

Спустя 40 с лишним лет башня утратила презентабельный вид. В 2023-м ее решили восстановить для привлечения туристов.

«Напомним, оборонительный вал в Мокшане - уникальный археологический и исторический памятник XVII века. Вал входил в состав Пензенской засечной черты, возведен для защиты рубежей государства от кочевников», - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Из областного бюджета на реконструкцию выделили 20 миллионов рублей. Новую башню собирали из лиственницы, привезенной с Урала. Также благоустроили прогулочные зоны.

«Создано новое общественное пространство, которое уже привлекает внимание проезжающих. Комплекс включает парковку, туалет, пандусы, ступени, макет сторожевой башни засечной черты XVII века в натуральную величину с устройством смотровой площадки и внутренним лестничным подъемом, фрагмент частокола, памятный камень, малые архитектурные формы», - перечислили в региональном минкульте.