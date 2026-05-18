В Сердобском районе проведут фестиваль воздухоплавания

В Пензенской области пройдет первый в стране международный фестиваль воздухоплавания, сообщили в региональном правительстве.

Он состоится с 24 по 26 июля на базе исторической усадьбы Куракиных «Надеждино» в Сердобском районе.

Предполагается, что на фестиваль приедут ведущие представители отрасли, научного сообщества и промышленности.

Концепция разрабатывается. Запланировано объединение зрелищной, образовательной и технической направленности. Будут представлены привязные, свободные (неуправляемые) аэростаты и управляемые (дирижабли).

«Гости смогут подняться в небо на аэролифте, чтобы насладиться живописными видами», - добавили в правительстве.

