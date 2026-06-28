Лермонтовский праздник в «Тарханах»: дата, гости и программа

11 июля в музее-заповеднике «Тарханы» состоится 55-й Всероссийский Лермонтовский праздник. В 2026-м он приурочен к Году единства народов России.

Прологом станет благодарственный молебен с посещением часовни Арсеньевых-Лермонтовых и возложением цветов в 11:00.

С 9:00 до 12:00 у памятника поэту будет работать Литературная площадка.

С 12:00 до 14:00 на территории усадьбы пройдет вручение премия имени М. Ю. Лермонтова лауреатам этого года (главная сцена) и показ литературно-музыкальной композиции «Под солнцем Родины моей…»

С 16:00 до 17:00 там же гостям представят литературно-музыкальный байопик «Мой Лермонтов» с участием Московского театра поэтов и Омского академического симфонического оркестра.

С 10:00 до 17:00 запланированы выступления ансамблей «Казачья застава» (около мельницы) и «Миряне» (в нижнем парке усадьбы). В то же время на территории детского центра (справа от подъездной площадки) будет действовать зона творчества.

Гости смогут посетить выставки «Первый Лермонтовский день поэзии» и «Маскарад» М. Ю. Лермонтова на театральной сцене» в музейно-просветительском центре и гастрозону в Дальнем саду.

На празднике обещают быть заслуженная артистка РФ Варвара, актеры театра и кино Максим Виноградов и Елена Захарова, группа «Кватро».

«Уникальное событие мероприятия - участие в официальных торжествах лауреатов премии имени М. Ю. Лермонтова разных лет, которое предполагает программу в Пензе (10 июля) и Тарханах (11 июля)», - указано на сайте музея-заповедника.