Победителя состязаний по конному спорту на Сабантуе ждет ценный приз

Состязания по конному спорту - одна из важных составляющих Всероссийского сельского Сабантуя. Победителя соревнований ждет ценный приз - квадроцикл.

Центр спортивной подготовки Пензенской области решил приобрести для лучшего наездника Sharmax Force 420 Cyber EFI за 667 900 рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Кстати, за аренду денников «Старт» для временного размещения лошадей центр заплатит 2 225 000 рублей.

ХVI Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в селе Малый Труев Кузнецкого района 27 июня. Подготовительная работа ведется в согласовании с Всемирным конгрессом татар. Разработан сценарий совместной концертной программы.

Пензенскую область представят ансамбли русской этнической музыки «Миряне», «Казачья застава», татарский «Былбылым» и мордовский «Лейне» из Сосновоборского района, чувашский «Асамат» из Неверкинского района.