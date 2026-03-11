Парк Белинского продолжат реконструировать и в 2027 году

С окончанием третьего этапа реконструкции парка Белинского в 2026 году обновление объекта не закончится. Основные работы, безусловно, будут завершены, но «часть территории останется на следующий год», сообщила начальник управления культуры Анна Нестерова на заседании гордумы в среду, 11 марта.

Ранее стало известно, что на благоустройство парка Белинского в 2026 году потратят 84 млн 43 тыс. 765 рублей. Договор на выполнение работ был заключен с подрядчиком 24 февраля.

На нескольких участках отремонтируют дорожки, установят новые фонари, скамейки, стулья, урны.

Особое внимание уделят входной группе со стороны улицы Лермонтова. Здесь появятся новые двустворчатые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО», состоящая из отдельных букв, и медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 (год рождения литературного критика), 1911 (год, когда парку было присвоено имя Белинского).

Также подрядчик заменит калитки, установит детский игровой комплекс «Желуди» для ребят 7-14 лет и другие малые архитектурные формы.

Работы должны окончиться до 31 августа.

Благоустройство парка Белинского разбито на этапы и ведется на протяжении нескольких лет. В 2025-м и 2024-м завершить их в срок не удавалось.