В детские школы искусств в регионе закупят музыкальные инструменты

В Пензенской области в 2026 году в детские школы искусств закупят музыкальные инструменты и оборудование на 21 млн рублей. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано в среду, 4 марта.

Новые инструменты и оборудование поставят в ДШИ Городищенского, Земетчинского, Каменского, Наровчатского, Сосновоборского районов, а также в музыкальную школу имени В. П. Чеха и детскую художественную школу № 3 в областном центре.

На закупку выделят деньги из федерального (20 млн 790 тыс. рублей) и регионального (210 тыс. рублей) бюджетов.

Ранее стало известно, что в 2026 году 2 образовательных учреждения в Пензе, относящихся к сфере культуры, ждет модернизация.

Первое - художественное училище имени К. А. Савицкого. Там хотят улучшить материально-техническую базу для мастерских дизайна, обновить мебель и мольберты, приобрести необходимую аппаратуру в актовый зал.

Второе учреждение - музыкальный колледж имени А. А. Архангельского. Планируется закупить современное световое и звуковое оборудование для концертного зала, компьютеры, музыкальные инструменты и литературу.