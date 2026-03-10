Губернатор сообщил о выделении 19 млн руб. на оснащение домов культуры

В 2026 году в районах Пензенской области оснастят современным оборудованием учреждения культуры, в которых провели капитальный ремонт, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Так, дома культуры в Вадинском, Каменском, Городищенском и Наровчатском районах получат новую световую и звуковую аппаратуру.

Для ДК в Белинском районе приобретут механику сцены, в Неверкинском - мультимедийное оборудование.

Библиотечно-досуговый центр села Вирга в Нижнеломовском районе оснастят световой, звуковой и видеопроекционной аппаратурой, закупят для него одежду сцены.

По словам губернатора, на оборудование выделено 19 млн рублей.

«Новая техника позволяет создать современное творческое пространство для досуга и саморазвития, проводить интересные мероприятия и встречать приезжих артистов. Выездные выступления в районах области наших ведущих творческих коллективов всегда встречают у зрителей живой отклик. Концерты в селах и малых городах должны проходить на высшем уровне», - отметил Олег Мельниченко.