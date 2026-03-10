В Роспотребнадзор поступили жалобы на концерт Славы в Пензе

После выступления в ККЗ «Пенза» столичной звезды Славы в региональное управление Роспотребнадзора поступило большое количество жалоб. В надзорном органе посчитали необходимым опубликовать разъяснение.

«Концерт - это услуга по показу зрелищного массового мероприятия. Когда зритель покупает билет, он тем самым заключает договор с организатором концерта, что услуга будет оказана на определенных условиях. Если при оказании услуги какое-то условие не соблюдается (например, концерт начался с задержкой, исполнитель пел под фонограмму, время выступления было значительно сокращено), что существенно повлияло на качество услуги, то потребитель имеет право требовать возврата денежных средств в полном объеме», - пояснили в ведомстве.

Пензенцам порекомендовали обратиться с письменной претензией к организатору выступления, приложив копию билета. Такая претензия составляется в 2 экземплярах с подробным описанием обнаруженных недостатков и либо вручается лично представителю организатора, либо отправляется по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

Вернуть деньги по закону должны в течение следующих 10 дней.

«При неразрешении спора с организатором концерта в добровольном порядке зритель вправе обратиться в суд. Управление в свою очередь может принять участие в гражданском процессе для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя в суде первой инстанции», - отметили в Роспотребнадзоре.

Скандальный концерт состоялся вечером 1 марта. По отзывам поклонников, певица якобы выглядела предельно усталой, не попадала в фонограмму, уходила со сцены. «Весь зал кричал: «Верните деньги!» Некоторые из пензенцев вызывали полицию», - рассказал один из очевидцев в Сети.

Артистка пояснила, что выступление стало заключительным в ее туре, поэтому она очень плохо себя чувствует морально и физически. Отмена концерта грозила бы миллионными штрафами. Слава пообещала вернуть деньги недовольным.

В «Пензаконцерте», на балансе которого находится ККЗ, принесли извинения зрителям.