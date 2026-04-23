В Мокшане историческое здание XIX века отремонтируют в этом году

Культура

Печать
Max

В Мокшане определились со сроками ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Быстренина» на Советской, 25.

Как сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры, выдано разрешение на работы.

Специалисты отремонтируют кровлю, карнизный пояс и декоративные фронтоны (аттики).

«Срок исполнения работ - 31 июля 2026 года», - указали в министерстве.

Здание, которое считается выдающимся памятником архитектуры, построил в первой половине XIX века купец Быстренин.

В 1907 году его внук, писатель-публицист Владимир Порфирьевич Быстренин, передал особняк под частную гимназию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
памятник ремонт мокшан
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!