В Мокшане историческое здание XIX века отремонтируют в этом году

В Мокшане определились со сроками ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Быстренина» на Советской, 25.

Как сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры, выдано разрешение на работы.

Специалисты отремонтируют кровлю, карнизный пояс и декоративные фронтоны (аттики).

«Срок исполнения работ - 31 июля 2026 года», - указали в министерстве.

Здание, которое считается выдающимся памятником архитектуры, построил в первой половине XIX века купец Быстренин.

В 1907 году его внук, писатель-публицист Владимир Порфирьевич Быстренин, передал особняк под частную гимназию.