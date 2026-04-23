В драмтеатре репетируют пьесу об отце-афганце и сыне - участнике СВО

В областном драматическом театре начались репетиции камерной рок-драмы «Отец и сын» - истории о том, как общая беда уничтожила стену, возникшую между родными людьми.

В учреждении назвали пьесу исповедью представителя современного поколения 30-летних. «Герой размышляет о непростых отношениях с отцом-афганцем, о решении пойти добровольцем на СВО, о людях, с которыми довелось встретиться, и о том, как важны родственные узы в борьбе за правое дело. В тексте использованы отдельные фрагменты воспоминаний бойцов СВО из сборников под редакцией Захара Прилепина», - сообщили в театре.

Пьесу создал руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов. Ее музыкальную основу составят песни пензенской группы «Отец и сын».

Режиссер спектакля - Николай Шаповалов. В нем заняты народный артист России Сергей Казаков (Отец), Артем Тихомиров (Сын), Андрей Аксенов (Друг), Сергей Самойлов (Сослуживец) и Наталья Тихомирова (несколько женских образов).

В драмтеатре уточнили, что уже в третий раз обращаются к теме событий на Донбассе. Предыдущие два - моноспектакль «Боль» по пьесе Светланы Гуровой и музыкально-литературная композиция «Без срока давности» (автор сценария и режиссер - Николай Шаповалов).