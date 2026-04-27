Губернатор: Пензенской области есть что предложить автотуристам

Пензенской области есть что предложить автотуристам: через нее проходит межрегиональный маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт», а также три региональных - «В хороводе народных традиций», «Вкусный край» и «В край лесов и тишины». На это обратил внимание губернатор Олег Мельниченко.

Региональные автомобильные туристские маршруты знакомят с историей Пензенской земли, заповедными местами и культурой живущих здесь народов, написал он в своем канале в МАХ.

Олег Мельниченко напомнил: в Пензенской области сделали «туристскую» дорогу между селами Абашево и Паны.

«Это часть маршрута, который выстраивается от Спасского района, известного народным промыслом - уникальными абашевскими игрушками, до Наровчатского района, где расположены музей Куприна, Троице-Сканов монастырь, пещерный комплекс и много других достопримечательностей», - сообщил он.

Условия для автопутешествий в регионе создаются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Будем работать дальше, чтобы о красоте и культурном наследии Пензенской области узнавало как можно больше людей», - поделился планами губернатор.