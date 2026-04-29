Проект благоустройства парка Белинского решили скорректировать

В Пензе в 2026 году выделят 1 370 000 рублей на корректировку проектной документации по благоустройству парка Белинского. Постановление о перераспределении средств подписал глава города Олег Денисов.

Деньги будут доведены через управление культуры. Что именно предполагается скорректировать, не уточняется.

Благоустройство парка Белинского началось в 2024 году, оно разбито на 3 этапа, последний из которых должен быть выполнен в 2026-м.

Ранее стало известно, что в этом году на работы потратят 84 043 765 рублей. Соответствующий договор был заключен с подрядчиком 24 февраля. На эти средства на нескольких участках отремонтируют дорожки, установят новые фонари, скамейки, стулья, урны.

Особое внимание уделят входной группе со стороны улицы Лермонтова. Здесь появятся новые двустворчатые ворота, вывеска «ПАРК БЕЛИНСКОГО», состоящая из отдельных букв, и медальон с рельефным профилем В. Г. Белинского и датами 1811 (год рождения литературного критика), 1911 (год, когда парку было присвоено имя Белинского).

Также подрядчик заменит калитки, установит детский игровой комплекс «Желуди» для ребят 7-14 лет и другие малые архитектурные формы.

Все эти работы должны быть выполнены до 31 августа.

Однако, как заявила начальник управления культуры Анна Нестерова, с окончанием третьего этапа обновление парка Белинского не закончится: «часть территории останется на следующий год».