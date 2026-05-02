Готов проект реставрации исторического здания в Наровчате

Специалисты подготовили проект реставрации исторического здания на улице Советской, 29, в Наровчате, сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Здание, построенное в 1814 году, является образцом классической архитектуры начала XIX века. Архитектором был А. Д. Захаров.

«Проект реставрации предполагает восстановление исторических карнизов, штукатурку фасадов с последующей покраской, воссоздание двух слуховых окон на кровле со стороны главного фасада, восстановление металлического фальцевого покрытия кровли», - рассказали в министерстве.

Здание отмечено тем, что в 1866 году его дважды посещал с целью ревизии уездного казначейства председатель Пензенской губернской казенной палаты писатель Салтыков-Щедрин.

С 1918 года там располагался первый уездный совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и исполком.