В Пензе планируют отреставрировать мемориал павшим воинам

В Пензе хотят отреставрировать мемориальный комплекс на пересечении улиц Володарского и Максима Горького, посвященный павшим в вооруженных конфликтах воинам. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Комплекс, который получил название «Во славу русского оружия», давно требует внимания специалистов. Местами разрушились плиты, на мемориале «Афганские ворота» видны белые потеки.

На состояние памятников не раз жаловались горожане.

«В настоящее время администрацией города Пензы разработана и утверждена дорожная карта в составе проекта реконструкции мемориального комплекса «Во славу русского оружия», проведение работ запланировано в 2026 году», - написал представитель управления ЖКХ на странице губернатора во «ВКонтакте».

Когда реконструкция завершится, за состояние памятников будет отвечать МБУ «Пензавтодор».