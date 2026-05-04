В парке Белинского ввели новую систему оплаты для всех аттракционов

В Пензе в парке Белинского теперь действует новая система оплаты для всех аттракционов - коммерческих и муниципальных.

Горожане могут приобрести в кассе как обычные билеты, так и многоразовые карты, баланс которых пополняется через ту же кассу.

Действуют карты 2 видов: зеленая (для посещения муниципальных аттракционов) и белая (для коммерческих, не принадлежащих учреждению).

Зеленые карты можно пополнять в муниципальных кассах - это деревянные домики, обшитые сайдингом.

Положить деньги на баланс белых карт получится в коммерческих кассах - кирпичных домиках. Также это можно сделать онлайн.