В Пензе согласован проект реставрации бывшего кинотеатра «Родина»

Проект реставрации бывшего кинотеатра «Родина» согласован на уровне региона. Об этом сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В январе государственная экспертиз признала техническое состояние несущих и ограждающих строительных конструкций здания неудовлетворительным.

Подрядчику предстоит провести работу по вертикальной планировке земельного участка с понижением уровня со стороны улицы Белинского для обустройства входных групп, восстановить наружную отделку стен и архитектурный декор, отреставрировать мансардный этаж без изменения конфигурации кровли, заменить двери и окна.

В план реконструкции входит также создание дополнительных эвакуационных выходов на цокольном этаже, обновление лестничных маршей.

Кроме того, здание необходимо модернизировать так, чтобы оно стало многофункциональным. Проект предполагает расположение технических помещений в подвале, в цоколе - точки общепита и гардероба. Первый зал планируется отвести под проведение торжеств, у второго, третьего и четвертого (в мансарде) назначение свободное.

При этом обязательно сохранение облика объекта культурного наследия регионального значения. Он находится в собственности Пензенской области, задание на проектирование реставрации выдали в июне 2024 года.