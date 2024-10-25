В историческом центре Пензы откопали старинные предметы

25.10.2024 | 17:58

В историческом центре Пензы обнаружились предметы прошлого и позапрошлого столетий. О находках рассказали археологи, изучающие культурные напластования XVIII - начала XX веков.

«Помимо монет, посуды, курительной трубки и детских игрушек, найдены хорошо сохранившиеся фарфоровая кукла, бутылка, пашотница, а также стеклянная и жемчужная бусинки», - перечислили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Вещи передадут в краеведческий музей.

«В этом году Министерством культуры РФ территории исторического центра Пензы присвоен статус объекта археологического наследия федерального значения. Продолжим открывать неизвестные страницы истории родного города», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что много старинных предметов нашли на участке между улицами Московской и Суворова. Это были фрагменты керамической и стеклянной утвари XVII - начала XX вв., свинцовая товарная пломба с клеймом «г. Сорочинск», медные монеты XVIII-XIX вв., уцелевшая фаянсовая куколка начала XIX в., фрагмент заготовки литейной формы для православной иконы и др.