Участок в центре Пензы оказался наполнен предметами старины

15.10.2024 | 20:46

Участок между улицами Московской и Суворова в Пензе отметился массовыми археологическими находками.

Во время раскопок там обнаружили фрагменты керамической и стеклянной утвари XVII - начала XX вв., а также разнообразные индивидуальные предметы.

«Можно выделить свинцовую товарную пломбу с клеймом «г. Сорочинск», медные монеты XVIII-XIX вв., фрагменты керамических игрушек, в том числе целую фаянсовую куколку начала XIX в., фрагменты керамических курительных трубок, а также фрагмент заготовки литейной формы православной иконки», - перечислили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

По этим находкам можно судить об особенностях культурных напластований.

Пока изучен лишь небольшой участок от общей площади предполагаемых раскопок, археологи надеются собрать внушительную коллекцию предметов старины, которая пополнит музейный фонд России.

✅В настоящий момент изучен небольшой участок предполагаемого раскопа. Однако, первые результаты дают надежду, что здесь будет собрана представительная коллекция находок, которая в скором времени пополнит коллекции государственного музейного фонда России.