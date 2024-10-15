Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|22:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

Участок в центре Пензы оказался наполнен предметами старины

Печать
Telegram

Участок между улицами Московской и Суворова в Пензе отметился массовыми археологическими находками.

Участок в центре Пензы оказался наполнен предметами старины

Во время раскопок там обнаружили фрагменты керамической и стеклянной утвари XVII - начала XX вв., а также разнообразные индивидуальные предметы.

Участок в центре Пензы оказался наполнен предметами старины

«Можно выделить свинцовую товарную пломбу с клеймом «г. Сорочинск», медные монеты XVIII-XIX вв., фрагменты керамических игрушек, в том числе целую фаянсовую куколку начала XIX в., фрагменты керамических курительных трубок, а также фрагмент заготовки литейной формы православной иконки», - перечислили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Участок в центре Пензы оказался наполнен предметами старины

По этим находкам можно судить об особенностях культурных напластований.

Пока изучен лишь небольшой участок от общей площади предполагаемых раскопок, археологи надеются собрать внушительную коллекцию предметов старины, которая пополнит музейный фонд России.

✅В настоящий момент изучен небольшой участок предполагаемого раскопа. Однако, первые результаты дают надежду, что здесь будет собрана представительная коллекция находок, которая в скором времени пополнит коллекции государственного музейного фонда России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте