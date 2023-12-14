В минкульте пока не обсуждают введение запретов на праздники

14.12.2023 | 11:51

Массовые новогодние мероприятия в областных учреждениях культуры начнутся с 15 декабря и будут продолжаться до завершения праздников. В них примут участие театры, музеи, библиотеки, концертные площадки.

Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал министр культуры и туризма области Сергей Бычков. Он напомнил, что 9 декабря была запущена новогодняя кампания: состоялось шествие Дедов Морозов, зажглись огни на главной елке Пензы и открылся домик Деда Мороза.

Массовые детские праздники стартуют 22 декабря с Губернаторской елки. Она начнется в 13:00 в областном драмтеатре.

Для льготных категорий граждан, в том числе участников СВО и их семей, мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении соответствующих документов. Билет можно получить непосредственно в учреждении культуры. Также минтруд будет готовить списки льготников.

«Мы постарались максимально расширить программы для этой категории. Даже картинная галерея готовит елку для детей участников СВО. Но нужно иметь в виду, что билеты предоставляются по мере заполняемости помещения. В этом случае ребенку предложат посетить елку в другое время», - пояснил Сергей Бычков.

«Все учреждения культуры заранее выкладывают свои новогодние мероприятия, с ними можно ознакомиться заранее», - отметил он, уточнив, что афиша также будет размещена на сайте министерства культуры и туризма.

Сергей Бычков напомнил, что с 7 марта в Пензенской области запрещено использование беспилотных летательных аппаратов, а с 19 июля введен запрет на применение пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения. «К сожалению, этот запрет не всегда соблюдается, но мы просим воздержаться от использования пиротехники», - отметил министр.

Также, по его словам, указаний о введении дополнительных запретов и ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий в региональный минкульт пока не поступало.