Сетевое издание|18+|Четверг|14 дек 2023|14:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В минкульте пока не обсуждают введение запретов на праздники

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Массовые новогодние мероприятия в областных учреждениях культуры начнутся с 15 декабря и будут продолжаться до завершения праздников. В них примут участие театры, музеи, библиотеки, концертные площадки.

Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал министр культуры и туризма области Сергей Бычков. Он напомнил, что 9 декабря была запущена новогодняя кампания: состоялось шествие Дедов Морозов, зажглись огни на главной елке Пензы и открылся домик Деда Мороза.

Массовые детские праздники стартуют 22 декабря с Губернаторской елки. Она начнется в 13:00 в областном драмтеатре.

Для льготных категорий граждан, в том числе участников СВО и их семей, мероприятия проводятся бесплатно при предъявлении соответствующих документов. Билет можно получить непосредственно в учреждении культуры. Также минтруд будет готовить списки льготников.

«Мы постарались максимально расширить программы для этой категории. Даже картинная галерея готовит елку для детей участников СВО. Но нужно иметь в виду, что билеты предоставляются по мере заполняемости помещения. В этом случае ребенку предложат посетить елку в другое время», - пояснил Сергей Бычков.

«Все учреждения культуры заранее выкладывают свои новогодние мероприятия, с ними можно ознакомиться заранее», - отметил он, уточнив, что афиша также будет размещена на сайте министерства культуры и туризма.

Сергей Бычков напомнил, что с 7 марта в Пензенской области запрещено использование беспилотных летательных аппаратов, а с 19 июля введен запрет на применение пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения. «К сожалению, этот запрет не всегда соблюдается, но мы просим воздержаться от использования пиротехники», - отметил министр.

Также, по его словам, указаний о введении дополнительных запретов и ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий в региональный минкульт пока не поступало.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте