Знамя Пензенского ополчения 1812 года отправили на реставрацию

Знамя Пензенского ополчения 1812-1814 годов впервые отправилось на реставрацию. Реликвия хранилась в коллекции краеведческого музея с 1952-го вместе с 2 штандартами конного полка.

Экспонат эпохи Отечественной войны не восстанавливали ни разу, отметили в региональном минкультуры.

Знамя 3-го батальона 2-го пехотного полка представляет собой квадрат 56×56 см из зеленого шелка, украшенный вышивкой. В центре - вензель Александра I в обрамлении лавровых веток, сверху - российская корона и крест.

По сторонам от короны размещены буквы П и О (инициалы Пензенского ополчения). По нижнему краю идет надпись «2-го полка 3-го бат[альона]».

Реставрацией займутся специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Наталья Синицына и Анна Лифанова.

После завершения работ знамя впервые займет место в музейной экспозиции. По планам, посетители смогут увидеть его в 2027-м - в год 215-летия Отечественной войны.

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