В регионе завершено благоустройство воинских захоронений

Культура

В регионе завершено благоустройство воинских захоронений
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Благоустройство воинских захоронений, запланированное на 2026 год в Пензенской области, завершено. Об этом сообщили в региональном отделении РВИО в воскресенье, 11 октября.

В Пензе отремонтировали комплекс захоронений советских воинов, умерших от ран, на Мироносицком кладбище. Здесь привели в порядок могилы и обновили асфальтовое покрытие на прилегающей дорожке.

Кроме того, работа проведена в Белинском, Каменке, в селах Поминаевка (Башмаковский район) и Трескино (Колышлейский).

В 2027-м планируют привести в надлежащее состояние комплекс захоронений советских воинов на Митрофановском кладбище в Пензе.

На Мироносицком в августе волонтеры также благоустроили захоронения первой половины XX века, признанные объектами культурного наследия регионального значения.

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