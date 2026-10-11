В регионе завершено благоустройство воинских захоронений

Благоустройство воинских захоронений, запланированное на 2026 год в Пензенской области, завершено. Об этом сообщили в региональном отделении РВИО в воскресенье, 11 октября.

В Пензе отремонтировали комплекс захоронений советских воинов, умерших от ран, на Мироносицком кладбище. Здесь привели в порядок могилы и обновили асфальтовое покрытие на прилегающей дорожке.

Кроме того, работа проведена в Белинском, Каменке, в селах Поминаевка (Башмаковский район) и Трескино (Колышлейский).

В 2027-м планируют привести в надлежащее состояние комплекс захоронений советских воинов на Митрофановском кладбище в Пензе.

На Мироносицком в августе волонтеры также благоустроили захоронения первой половины XX века, признанные объектами культурного наследия регионального значения.