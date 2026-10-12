В Пензе утвердили границы территории крепостного вала

В Пензе утвердили границы и режим использования территории бывшего крепостного вала на улице Кирова. Соответствующий приказ размещен на сайте регионального министерства по охране памятников.

Общая протяженность участка - около 700 м.

В очерченном периметре запрещаются любые строительные и земляные работы, за исключением нацеленных на сохранение объекта и его элементов, историко-градостроительной или природной среды.

Памятник археологического наследия федерального значения - фрагмент укреплений и городовых стен, возведенных в 1666-м (сама крепость Пенза появилась в 1663-м). Его высота - 3 м, ширина - 5 м. Он поставлен на государственную охрану в 1960-м.

В 1980 году, к 600-летнему юбилею Куликовской битвы, на остатках вала открыли историческую композицию. Здесь установили бревенчатый частокол, чугунную пушку и 9-метровую деревянную набатную башню с колоколом.

В 2019-м началась реконструкция комплекса. Его дополнили прогулочной зоной с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.