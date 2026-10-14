У фигурок «пензяков-добряков» установили таблички с QR-кодами

У фигурок «пензяков-добряков» появились информационные таблички с QR-кодами. Об этом глава города Олег Денисов сообщил в среду, 14 октября.

«Достаточно навести камеру смартфона, чтобы узнать «имя» добряка, почему он появился именно здесь и подробности о заложенном в композицию смысле», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях.

10 бронзовых фигурок связали различные достопримечательности города.

«Гостей Литературного музея встречает «пензяк-писатель», краеведческого музея - «пензяк-историк». «Пензяк-художник» поселился напротив Фонтанной площади, где выставляют свои работы пензенские живописцы. «Пензяка-астронома» как символ единственного в России деревянного планетария и скульптуру «Пенза - город счастливых детей» установили в парке Белинского. У памятника Денису Давыдову разместилась «пензенская прелестница», воплотившая образ дворянки XIX века», - рассказал ранее Олег Денисов.

Кроме того, на площади Ленина появился «пензяк-рыболов», на Московской - «пензяк-пекарь», на Оборонительном валу - «пензяк-защитник», у драмтеатра - «пензяк-артист».

В следующем году планируется изготовить еще несколько фигурок, которые дополнят туристический маршрут.