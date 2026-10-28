В Неверкинском районе женщина схитрила с соцконтрактом

46-летняя жительница Неверкинского района предстанет перед судом. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.

В феврале-марте 2024 года она оформила соцконтракт на развитие клинингового бизнеса, указав в документах реквизиты счета своей знакомой. О намерениях сельчанки та ничего не знала, пояснили в областной прокуратуре.

Выплата (350 000 рублей) были своевременно перечислены. Злоумышленница воспользовалась банковской картой приятельницы и похитила поступившие деньги, потратив их потом на собственные нужды.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Расследование закончено, материалы направлены в Неверкинский районный суд.

Кроме того, по иску прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба на денежные средства сельчанки наложен арест.