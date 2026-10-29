В Пензе дерматовенеролога оштрафовали за мелкие взятки

В Пензе вынесли приговор врачу-дерматовенерологу частной медицинской организации. Женщину признали виновной в 11 мелких взятках.

В 2025 году она получила через посредника деньги за оформление 11 пациентам электронных листков нетрудоспособности, хотя медицинских показаний для этого у них не было и на прием они не приходили.

Общая сумма взяток превысила 41 000 рублей.

Когда афера раскрылась, в отношении пензячки возбудили уголовное дело. Ее приговорили к штрафу в размере 80 000 рублей.

«Кроме того, суд конфисковал незаконно полученные денежные средства (взятки) в бюджет государства», - уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.