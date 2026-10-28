Суд не смягчил приговор пензячке, обманувшей 6 человек

Суд признал 36-летнюю жительницу Пензы, прежде не имевшую проблем с законом, виновной в крупном мошенничестве.

Горожанка занималась с 2016 года до 2024-го розничной продажей строительных материалов. В апреле 2021-го она заключила договор на поставку керамической плитки. Покупатель заплатил 67 552 рубля, но товара не увидел.

Аналогичным образом пензячка обманула еще 5 человек, отдавших ей в общей сложности 743 000 рублей. В целом ее криминальный доход составил за 2 года (по апрель 2023-го) более 800 000 рублей, отметили в областной прокуратуре.

«Клиенты обращались в суд в порядке гражданского судопроизводства, их иски удовлетворены, но деньги злоумышленница возместила не всем. Недовольные ее действиями граждане обратились в полицию», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Вину женщина не признала. Она пояснила, что свои обязательства действительно не исполнила, но только потому, что у самой были сложности с поставкой, а покупатели не хотели ждать.

Железнодорожный районный суд счел доводы несостоятельными и признал пензячку виновной в мошенничестве, совершенном в крупном размере. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Горожанка подала апелляционную жалобу. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения. Приговор вступил в законную силу.