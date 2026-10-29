Пензенец пошел на кражу ради покупки еды и оплаты коммуналки

27-летнего жителя Пензы подозревают в кражах с проникновением в помещение. Он два раза забирался в табачный магазин, чтобы похитить деньги.

Мужчина попал в торговую точку, сломав заднюю стенку строения. В первый раз он забрал из кассы деньги, а также 2 электронные сигареты. Через несколько дней пензенец вновь пошел на дело, добычей стала выручка.

Чтобы его не узнали, мужчина одевался в черную куртку с капюшоном, использовал балаклаву. По словам пензенца, этот магазин привлек его прежде всего тем, что расположен близко к его дому.

Всего злоумышленник похитил 11 000 рублей. Деньги он потратил на еду и оплату коммунальных услуг.

Мужчина во всем признался. По фактам кражи с проникновением и причинения значительного ущерба в отношении гражданина возбудили уголовные дела. Пензенец может лишиться свободы на срок до 5 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.