Пожилая пензячка украла велосипеды соседей

Криминал

Пожилая пензячка украла велосипеды соседей
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64-летняя жительница Пензы, чтобы достать денег, украла и сдала в металлолом самокат и велосипеды соседей.

33-летняя хозяйка средств передвижения, обнаружив их пропажу, обратилась в отдел полиции № 4. Следствие вышло на ее пожилую соседку.

«Женщина воспользовалась тем, что имущество осталось без присмотра, и похитила его. В дальнейшем она сдала украденное в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратила на личные нужды», - рассказали в областном УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Воровке грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в Заречном 67-летний горожанин сдал арендованный электросамокат в пункт приема металла за 260 рублей, чтобы купить спиртное.

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