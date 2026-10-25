Молодой пензенец отправил обидчика в нокаут из-за пары слов

18-летний пензенец рискует оказаться под арестом из-за собственной несдержанности. Он подрался в питейном заведении с незнакомцем.

Сообщение о пациенте с тяжелой травмой поступило в полицию из больницы. Оперативники отыскали нападавшего и задержали его.

В отделе молодой человек во всем признался. как оказалось, он выпивал с приятелями и гость из другой компании назвал его «сапожником без сапог».

Оскорбленный парень ударил обидчика кулаком в лицо. Тот упал, стукнулся головой и потерял сознание.

По факту причинения тяжкого вреда по неосторожности возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде ареста сроком до полугода.