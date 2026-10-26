Мошенники обманули отца погибшего на СВО зареченца

Криминал

Мошенники обманули отца погибшего на СВО зареченца
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Жителю Заречного через суд вернули деньги, которые выманили у него мошенники, применив циничную схему.

В январе этого года неизвестный сообщил по телефону, что сын 58-летнего горожанина, участник СВО, ранен и нужно заплатить за его транспортировку домой. На самом деле бойца уже не было в живых.

Аферист указал реквизиты для перевода, по которым зареченец отправил 87 000 рублей.

Прокуратура провела проверку, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Владельцем счета оказался житель Санкт-Петербурга. С него и взыскали сумму неосновательного обогащения.

«В рамках судебного рассмотрения похищенные денежные средства полностью возвращены жителю ЗАТО г. Заречный», - сообщили в областной прокуратуре.

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