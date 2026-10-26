У земетчинца изъяли незаконно переделанное ружье

Криминал

У земетчинца изъяли незаконно переделанное ружье
Печать
Max

63-летний земетчинец стал фигурантом уголовного дела после того, как самовольно переделал гладкоствольное ружье под нарезное.

Сотрудники районного отдела МВД провели в его доме обыск, исходя из полученной оперативной информации. Оружие нашли и изъяли, владельца задержали.

У земетчинца изъяли незаконно переделанное ружье

Мужчина рассказал, что забрал конусную ствольную трубку, рассчитанную под патрон 7,62 мм, у брата еще в 2002 году.

В 2023-м земетчинец нашел в лесу охотничье ружье калибра 16 мм и внес изменения в конструкцию.

По фактам незаконного хранения и изготовления оружия возбуждено уголовное дело. Санкции 2 статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в региональном УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мвд оружие земетчино
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!