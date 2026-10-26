У земетчинца изъяли незаконно переделанное ружье

63-летний земетчинец стал фигурантом уголовного дела после того, как самовольно переделал гладкоствольное ружье под нарезное.

Сотрудники районного отдела МВД провели в его доме обыск, исходя из полученной оперативной информации. Оружие нашли и изъяли, владельца задержали.

Мужчина рассказал, что забрал конусную ствольную трубку, рассчитанную под патрон 7,62 мм, у брата еще в 2002 году.

В 2023-м земетчинец нашел в лесу охотничье ружье калибра 16 мм и внес изменения в конструкцию.

По фактам незаконного хранения и изготовления оружия возбуждено уголовное дело. Санкции 2 статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в региональном УМВД.