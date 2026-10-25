Пензенца будут судить за аферу с земельными участками

Криминал

Пензенца будут судить за аферу с земельными участками
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41-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за мошенничество с покупкой земельных участков.

Мужчина предоставил в Управление муниципального имущества Пензы заведомо ложные сведения, чтобы получить исключительное право на приобретение наделов без проведения торгов по льготной цене.

Далее он заключил договоры на покупку 4 земельных участков, где значилась стоимость ниже рыночной. Причиненный городской администрации ущерб оценили как особо крупный (не менее

6 млн рублей).

По факту мошенничества следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело.

На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.

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