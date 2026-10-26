Житель с. Грабово скончался, получив удар ножом от женщины

В селе Грабово Бессоновского района 44-летняя женщина, поссорившись с 43-летним сожителем, ударила его ножом. Они планировали скрыть это от медиков и полиции.

Инцидент произошел 6 октября. О ножевом ранении в ОМВД России по Бессоновскому району сообщили сотрудники скорой помощи.

Полицейские прибыли на место происшествия, и пострадавший и его сожительница заявили, что травма получена по неосторожности.

Женщину доставили в отдел, там она рассказала другую версию. Пара распивала спиртное; когда оно закончилось, сельчанка стала готовить ужин. Мужчина потребовал, чтобы сожительница сходила в магазин за новой порцией алкоголя, но она отказалась. Тогда он стал оскорблять женщину.

«Разозлившись, она ударила его ножом в область грудной клетки. Испугавшись, они вызвали скорую помощь и договорились, что скроют истинную причину причинения телесного повреждения», - сообщили в областном УМВД России.

От полученного ранения пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

«Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в областном управлении СКР.

Орудие преступления изъято при осмотре места происшествия. По делу назначен ряд экспертиз.