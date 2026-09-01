В Наровчатском районе начальник отомстил сотруднику за отказ работать

Криминал

В Наровчатском районе начальник отомстил сотруднику за отказ работать
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В Наровчатском районе 47-летнего мужчину подозревают в краже денег ради мести. Жертвой стал 40-летний сельчанин.

С его счета пропали 20 000 рублей. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался начальник пострадавшего. Он не стал отрицать свою вину.

По словам руководителя, он поссорился с сотрудником из-за того, что тот отказался работать. Тогда мужчина воспользовался имеющимися в его распоряжении документами и банковскими реквизитами подчиненного и перевел деньги с его счета на свой.

Злоумышленник пообещал возместить ущерб в полном объеме, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Начальнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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