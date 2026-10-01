Сидевшего в колонии пензенца осудили за оправдание терроризма

35-летнего жителя Пензенской области осудили за оправдание терроризма.

Мужчина сидел в одной из колоний региона, где открыто высказывался в поддержку идеологии и деятельности проукраинской националистической организации, запрещенной в России.

Сотрудники областного управления ФСБ РФ возбудили в отношении него уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал пензенца виновным и приговорил его еще к 3 годам колонии особого режима.

В начале сентября стало известно, что 61-летнему жителю региона за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Он опубликовал в Сети материалы, в которых оправдал действия проукраинской террористической организации и призвал к насилию в отношении определенной группы граждан.