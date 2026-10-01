Сидевшего в колонии пензенца осудили за оправдание терроризма

Криминал

Сидевшего в колонии пензенца осудили за оправдание терроризма
Печать
Max

35-летнего жителя Пензенской области осудили за оправдание терроризма.

Мужчина сидел в одной из колоний региона, где открыто высказывался в поддержку идеологии и деятельности проукраинской националистической организации, запрещенной в России.

Сотрудники областного управления ФСБ РФ возбудили в отношении него уголовное дело.

Центральный окружной военный суд признал пензенца виновным и приговорил его еще к 3 годам колонии особого режима.

В начале сентября стало известно, что 61-летнему жителю региона за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Он опубликовал в Сети материалы, в которых оправдал действия проукраинской террористической организации и призвал к насилию в отношении определенной группы граждан.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
фсб терроризм суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!