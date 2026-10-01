Пензячка откликнулась на объявление о работе и потеряла 3 млн

Криминал

Пензячка откликнулась на объявление о работе и потеряла 3 млн
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29-летняя жительница Пензы заинтересовалась вакансией ассистента отдела документооборота и потеряла миллионы рублей.

Объявление о работе она нашла в интернете и откликнулась на него. Вскоре с женщиной связался «менеджер», подробно рассказал о вакансии, а потом предложил продолжить общение в другом формате и прислал ссылку.

Пензячка перешла по ней и пообщалась по видеосвязи с «сотрудниками Центробанка». Те рассказали ей о необходимости зарегистрировать все активы и получить декларацию. Женщина призналась, что у нее имеются сбережения, и несколькими переводами перечислила на указанные счета 3 137 000 рублей. Большую часть суммы она взяла в долг у родственников.

Через некоторое время пензячка поняла, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.

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