Пензячка напала с ножом на инспектора ДПС, заступаясь за мужа

В Пензе будут судить 36-летнюю местную жительницу, которая, заступаясь за мужа, напала на сотрудника ГАИ с ножом.

По данным следствия, ночью 27 августа прошлого года инспекторы ДПС на улице Чаадаева решили остановить квадроцикл без номеров для проверки документов. 41-летний водитель проигнорировал требование, и началась погоня.

В районе железнодорожного переезда на улице Привокзальной мужчина не смог подняться в гору и вынужден был сдаться. В процессе общения инспекторы поняли, что водитель пьян.

Так как документов у квадроциклиста при себе не было, он позвонил жене и попросил привезти их. Пьяная женщина выполнила просьбу и приехала на место.

Во время составления на мужа протокола она достала из сумки охотничий нож и замахнулась, чтобы ударить одного из инспекторов в грудь. Тот успел вытянуть вперед правую руку и в итоге получил травмы в виде резаных ран груди и ладони, что квалифицировали как легкий вред здоровью, пояснили в областной прокуратуре.

Второй инспектор и квадроциклист остановили нападавшую.

Женщину, ранее судимую, задержали и на время следствия заключили под стражу. Расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы в суд, уточнили в региональном СУ СКР.