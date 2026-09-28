40-летнего пензенца уличили в распространении порнографии

40-летний пензенец попался на рассылке порноматериалов по электронной почте. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по области вышли на него по оперативной информации.

При проверке полученные сведения подтвердились.

Горожанин во всем сознался. По его словам, рассылка порнографии стала способом привлечь внимание других пользователей Сети.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, уточнили в региональном УМВД.

В июле полицейские за аналогичное преступление задержали 47-летнего шемышейца.