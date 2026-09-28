В Сурске мужчина украл из храма ящик с пожертвованиями

Криминал

В Сурске мужчина украл из храма ящик с пожертвованиями
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В Сурске Городищенского района задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в похищении из храма металлического ящика с пожертвованиями.

С заявлением о краже в полицию обратился 48-летний настоятель.

В ходе проверки был установлен злоумышленник, который вскоре дал признательные показания.

По словам задержанного, он специально проник в церковь, дождался ухода прихожан и похитил ящик с деньгами. Дойдя до ближайшего многоквартирного дома, мужчина зашел в подъезд, вскрыл его и обнаружил внутри 110 000 рублей. Он избавился от ящика, а средства потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее судимому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в региональном УМВД России.

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