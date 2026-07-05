47-летний шемышеец привлекал к себе внимание порноснимками

47-летнего жителя Шемышейского района поймали на распространении материалов порнографического характера. Он отправлял фото в личной переписке с одним их пользователей Сети.

Полицейские проверили поступившее заявление, информация подтвердилась.

Мужчина не стал ничего отрицать и пояснил, что, отсылая порноснимки, рассчитывал привлечь внимание собеседника.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в региональном УМВД.

В июне правоохранители задержали 21-летнего пензенца, создавшего в соцсети канал для публикации запрещенных материалов. Контент можно было скачивать и сохранять, оплатив допуск.