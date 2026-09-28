Зареченка пошла на преступление из-за замечания о внешности

В Заречном 40-летнюю местную жительницу будут судить за нападение на женщину.

Незадолго до совершения преступления горожанка выпивала в одном из питейных заведений. Выйдя на улицу, она встретила двух незнакомок и услышала их диалог.

Одна из подруг предложила другой попросить у прохожей сигарету, но та отказалась, сославшись на неприятную внешность последней.

Оскорбившись, зареченка вступила в перепалку с женщинами и стала нелестно высказываться по поводу внешнего вида обидчицы. Посчитав, что слов недостаточно, она ударила оппонентку стеклянной бутылкой по голове.

Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении зареченки возбудили уголовное дело, ей грозит до 2 лет лишения свободы.