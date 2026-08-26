Допрос с гвоздодером: городищенец избил коллег пропавшей жены

39-летнего жителя Городищенского района поиски жены довели до обвинений в причинении легкого вреда здоровью.

От рук мужчины пострадали работники местного предприятия 60 и 46 лет, они обратились в полицию. Правоохранители задержали их обидчика.

Тот рассказал, что был пьян и решил навестить жену на работе, чтобы забрать ключи от дома. На случай, если он не найдет женщину и так и останется без ключей, городищенец прихватил гвоздодер. Инструмент, по его словам, сгодился бы в качестве отмычки.

Мужчина пришел на предприятие и стал допрашивать двух коллег супруги о том, где она находится. Но те ответили, что не знают ее. Тогда визитер разозлился и избил мужчин гвоздодером.

По данному факту возбудили уголовное дело. Городищенцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.