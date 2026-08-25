Водителю, сбившему мотоциклистку на 8 Марта, не смягчили приговор

Вступил в законную силу приговор 33-летниему автомобилисту, который 5 сентября 2025 года на улице 8 Марта в Пензе сбил насмерть мотоциклистку.

Водитель ВАЗ-2107, разворачиваясь на нерегулируемом пересечении с улицей Островского, выехал на полосу встречного движения. При этом он не уступил дорогу 31-летней женщине, управлявшей мотоциклом Yamaha YZF-R6. Она двигалась по крайней левой полосе со стороны улицы Карпинского и имела преимущество проезда, рассказали в областной прокуратуре.

Произошло столкновение. Травмы, которые получила мотоциклистка, оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте ДТП.

В суде водитель ВАЗ-2107 выразил сожаление о содеянном, но вину признал частично. По его мнению, женщина значительно превысила скорость в черте города и, если бы не этот факт, авария могла бы не случиться. Исковые требования о компенсации морального вреда отцу мотоциклистки он также признал частично - в размере 500 000 рублей.

Ленинский районный суд приговорил пензенца к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ, из его заработной платы будут удерживать ежемесячно 5% в доход государства. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на 2 года.

В пользу отца погибшей с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

«Осужденный, посчитав наказание суровым и сумму компенсации морального вреда завышенной, обжаловал приговор, но коллегия по уголовным делам оставила его жалобу без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.