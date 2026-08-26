Пензенца обманули и обокрали две женщины

Октябрьский районный суд признал двух женщин и мужчину виновными в хищении крупной суммы с банковского счета пензенца. Подельники действовали по четко выработанной схеме с ноября 2025 года по январь 2026-го.

Одна из подсудимых узнала, что на счетах пензенца есть крупная сумма. Заручившись поддержкой двух знакомых, она стала его приятельницей.

Вторая подсудимая тоже вошла в доверие к жертве. Она получила банковскую карту мужчины, ПИН-код и, используя мобильное приложение, переводила деньги с его счетов.

Третий участник группы отвечал за перевозку подельниц и предоставлял абонентские номера, необходимые для финансовых операций.

Всего злоумышленникам удалось похитить у пензенца свыше 850 000 рублей.

Женщину, которая непосредственно занималась переводом денег, приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, ее подельников - к 2 годам и 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.